Stephen Curry, NBA'de en fazla sayı atan 19. isim oldu

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Golden State Warriors deplasmanda Utah Jazz'ı 140-124 mağlup ederken Warriors'ta Stephen Curry, 27 sayı kaydetti.

Jazz karşısında bulduğu sayılarla Curry, Paul Pierce'ı geçerek NBA tarihinde normal sezonda en çok sayı atan 19. isim oldu.

NBA'de 4 şampiyonluğu bulunan 37 yaşındaki Curry, 26 bin 424 sayı ile Paul Pierce'ı (26 bin 397) geride bırakarak listede 19. sıraya çıktı.

İLK 20'DEKİ NBA KARİYERİ DEVAM EDEN 5 OYUNCU, 36-41 YAŞ ARASINDA

NBA normal sezonlarında en fazla sayı atan ilk 20 arasında kariyeri devam eden, 36-41 yaş aralığında 5 isim bulunuyor.

İlk 20'ye giren 37 yaşındaki Curry'nin yanı sıra NBA tarihinde normal sezonda en fazla sayı atan 41 yaşındaki LeBron James ile 37 yaşındaki Kevin Durant, 36 yaşındaki James Harden ve 37 yaşındaki oyuncusu Russell Westbrook'un NBA kariyeri devam ediyor.

ZİRVEDEKİ İSİM, NBA'DE 40 BİNLER KULÜBÜNÜN İLK VE TEK ÜYESİ LEBRON JAMES

NBA tarihinde normal sezonda en fazla sayı atan 41 yaşındaki LeBron James'in NBA kariyeri devam ediyor.

Los Angeles Lakers forması giyen LeBron James, 42 bin 821 sayı ile listede ilk sırada yer alıyor.

NBA tarihinin normal sezonlardaki en skorer ismi LeBron James, rekorları altüst ettiği kariyerinde 2 sezon önce 40 bin sayı barajını aştı.