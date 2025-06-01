TBF Disiplin Kurulu'ndan Beşiktaş'a para cezası

AA & Ensonhaber

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Beşiktaş'a ceza verdiğini duyurdu.

TBF'den yapılan açıklamaya göre siyah-beyazlılara, Galatasaray ile oynanan Türkiye Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratlar sebebiyle toplamda 330 bin lira para cezası uygulandı.

İNDİRİME GİDİLDİ

Kulüp yetkililerinin yardımları ve ihlalin önlenmesi adına gösterdiği gayretler nedeniyle ceza, yüzde 25 indirime gidilerek 247 bin 500 liraya çekildi.