İHA

EuroLeague play-off serisi 2. maçında Fransız ekibi Paris Basketbol, İstanbul'da Fenerbahçe ile karşılaşırken parkeden 89-72 mağlup ayrıldı.

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Paris Basketbol Başantrenörü Tiago Splitter değerlendirmelerde bulundu.

"ÇOK KÖTÜ YENİLDİK"

Splitter, şu ifadeleri kullandı:

Çok kötü yenildik. Fenerbahçe hücum ve savunmada çok iyiydi. Çok zor atışları başardılar. Savunmaları çok iyiydi. Biz ise fiziksel olarak çok iyi değildik. Fenerbahçe çok iyiydi.

"DESTEKLERİ ÖNEMLİ OLACAK"

Eşleşmenin 3. maçıyla ilgili ise Brezilyalı başantrenör, şu şekilde konuştu: