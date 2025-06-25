Tilbe Şenyürek: Tecrübesizliğimizden kaybettik

2025 FIBA Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde İtalya'ya uzatmada 76-74 yenilerek madalya şansını kaybeden A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın pota altı oyuncusu Tilbe Şenyürek, iki ekip arasındaki tecrübe farkının sonucu belirlediğini söyledi.

Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından AA muhabirine açıklamada bulunan Tilbe, şu ifadeleri kullandı:

Yapacak bir şey yok. Bence tecrübesizliğimizden kaybettik. Kırılma anlarını oynayabilecek tecrübede ve sakinlikte bir takım değiliz. Çok fazla genç oyuncu var. Hep konuştuk aramızda. Hep söylemeye çalıştığım şu, bizim rakibi hep 10 sayılı farklarda tutmamız lazım. Fark 10 sayının altına indiği an, onlar 5-6 sayılık farkları oynamayı daha iyi biliyor. Hep podyumdalar, hep buralardalar, hep daha fazla tecrübelerde oyuncuları oldu. Bizde tecrübeli oyuncu olarak ben ve Olcay var ama 10 yıl. Bunları bahane gibi sıralamıyorum ama bunlar farklı gösteriyor.