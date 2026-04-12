Kastamonu’da fabrika yangını

Kastamonu’nun Tosya ilçesi Orta Ölçekli Sanayi Bölgesi Mehmetçik Caddesi’nde endüstriyel tekstil ve filtre malzemeleri üretimi yapan bir fabrikada henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Yangın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Soğutma çalışmaları sürüyor.