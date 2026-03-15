TOFAŞ, Bursaspor Basketbol'u uzatmalarda geçti

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında TOFAŞ, normal süresi 103-103 berabere biten maçta Bursaspor Basketbol'u ilk uzatma sonucunda 115-113 yendi.
SKOR DAĞILIMI
Salon: TOFAŞ
Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Ziya Özorhon, Özge Şentürk Bayraktar
Bursaspor Basketbol: Childress 31, Yavuz Gültekin 14, Konontsuk 8, Nnoko 13, Georgeshunt 11, Berk Can Akın 5, Delaurier 7, Onar, Smith 20, King 4
TOFAŞ: Perez 16, Sadık Kabaca 7, Blazevic 24, Besson 20, Furkan Korkmaz 3, Floyd 11, Özgür Cengiz 5, Tolga Geçim 12, Kidd 17
1. Periyot: 26-26
Devre: 50-55
3. Periyot: 78-76
Normal süre: 103-103
