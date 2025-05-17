TOFAŞ, Karşıyaka'yı yendi

AA & Ensonhaber
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 30. hafta mücadelesinde TOFAŞ ile Karşıyaka kozlarını paylaştı.
TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan, 90-76'lık skorla ev sahibi takım oldu.
SKOR DAĞILIMI
TOFAŞ: Reed 21, Özgür Cengiz 3, Perez 19, Yiğitcan Saybir 2, Trifunovic 15, Berk Demir 4, Gauzın 8, Pasecnıks 9, Bankston 9, Ali Taşkın
Karşıyaka: Eylem Eminoğlu, Ozan Yılmaz 2, Hakan Sayılı 6, Efe Ergi Tırpancı 4, Maxhunı 12, Mehmet Efe Demirel 18, Braımoh 5, Hollıns 10, Smıth 5, Yalın Yıldız, Mert Celep, Muhsin Yaşar 14
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