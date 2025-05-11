TOFAŞ, Merkezefendi Belediyesi Basket'e şans tanımadı
AA & Ensonhaber

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 29. hafta mücadelesinde Merkezefendi Belediyesi Basket ile TOFAŞ karşı karşıya geldi.

Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 94-92'lik skorla konuk takım TOFAŞ oldu.

SKOR DAĞILIMI

Merkezefendi Belediyesi Basket: Vanwijn 15, Bleijenbergh 11, Egehan Arna 12, Moody 2, Nnaji 20, Arca Tüloğlu 3, Cook 2, Akif Güven 2, McLemore 23, Metin Türen 2

TOFAŞ: Reed 28, Perez 17, Yiğitcan Saybir 4, Trifunovic 23, Pasecniks 8, Özgür Cengiz, Berk Demir 6, Gauzin, Bankston 8

ensonhaber icon
Emre Çalışkan
Editor