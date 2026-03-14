Trabzonspor, Manisa Basket karşısında galip geldi

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Trabzonspor ile Manisa Basket karşı karşıya geldi.

Hayri Gür Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 96-92'lik skorla ev sahibi takım Trabzonspor oldu.

İLK YARI BERABERLİKLE BİTTİ

Çekişmeli başlayan mücadelede Trabzonspor; Delgado, Yeboah ve Reed'le sayılar bularak ilk çeyreği 24-19 önde geçti.

İkinci periyoda daha etkili başlayan konuk ekip, Yiğit Onan ve Hassan Martin ile sayılar buldu. Bordo-mavililerin top kayıplarını da iyi değerlendiren Manisa ekibi, Smith ve Mintz'in peş peşe sayılar bulmasıyla 17. dakikada skoru 38-36'ya getirdi.

Oyunu domine etmeye çalışan bordo-mavililer, savunmada Berk Demir, hücumda Taylor ile karşılık vererek devreyi 47-47'lik beraberlikle bitirdi.

KAZANAN TRABZONSPOR

Üçüncü periyotta etkili oyununu devam ettiren konuk ekip, 22. dakikada Mintz'le öne geçmeyi başardı: (47-49).

Pereira ve Smith'le daha etkili oynayan Glint Manisa Basket, üçüncü çeyreği 75-71 önde tamamladı.

Son çeyrekte taraftarın desteğini arkasına alan bordo-mavililer, oyun üstünlüğünü yakaladı.

Trabzonspor, Delgado'nun ribauntları ve Taylor'ın sayılarıyla maçtan 96-92 üstün ayrıldı.

SKOR DAĞILIMI

Salon: Hayri Gür

Hakemler: Kaan Büyükçil, Tolga Edis, Tolga Akkuşoğlu

Trabzonspor: Reed 34, Berk Demir 4, Yeboah 3, Taylor 15, Delgado 12, Tinkle 13, Alican Güney 2, Hamm 6, Ege Arar 2, Dorukhan Engindeniz 5

Manisa Basket: Smith 19, Mintz 32, Altan Çamoğlu, Johnson 4, Pereira 4, Stevenson 9, Yiğit Onan 4, Starks 8, Buğra Çal 3, Hassan Martin 9

1. Periyot: 24-19

Devre: 47-47

3. Periyot: 71-75

Beş faulle oyundan çıkanlar: 34.29 Tinkle (Trabzonspor), 37.18 Altan Çamoğlu (Manisa Basket)