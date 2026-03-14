Inter ile Atalanta yenişemedi

Inter, Serie A'nın 29. hafta mücadelesinde evinde Atalanta ile 1-1 berabere kaldı.
İtalya Serie A 29. hafta maçında Inter, sahasında Atalanta'yı konuk etti. Giuseppe Meazza'da oynanan maç 1-1 sona erdi.
Inter, 26. dakikada Pio Esposito ile 1-0 öne geçti. Atalanta'ya beraberliği getiren golü 82. dakikada Nikola Krstovic attı.
HAKAN KADRODA YOK
Inter'de sakatlığı bulunan Hakan Çalhanoğlu, maç kadrosunda yer almadı.
LİGDEKİ DURUM
Ligde iki haftadır kayıp yaşayan lider Inter, puanını 68 yaptı. Atalanta, 47 puana yükseldi.
Inter, ligin gelecek haftasında Fiorentina deplasmanına gidecek. Atalanta, sahasında Hellas Verona'yı konu edecek.
