Trabzonspor'da başantrenör Faruk Beşok ile yollar ayrıldı
AA & Ensonhaber

Türkiye Basketbol Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor'da sıcak bir gelişme yaşandı.

Gelecek sezon Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde mücadele edecek bordo-mavili takımda bir veda yaşandı.

Trabzonspor, başantrenör Faruk Beşok ile yolları ayırdı.

"YENİ KARİYERİNDE BAŞARILAR DİLERİZ"

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Teşekkürler Faruk Beşok, kendisine bugüne kadarki değerli katkılarından dolayı teşekkür eder, yeni kariyerinde başarılar dileriz.

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Emre Çalışkan
Editor