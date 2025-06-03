Trabzonspor'da başantrenör Faruk Beşok ile yollar ayrıldı

AA & Ensonhaber
Türkiye Basketbol Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor'da sıcak bir gelişme yaşandı.
Gelecek sezon Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde mücadele edecek bordo-mavili takımda bir veda yaşandı.
Trabzonspor, başantrenör Faruk Beşok ile yolları ayırdı.
"YENİ KARİYERİNDE BAŞARILAR DİLERİZ"
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Teşekkürler Faruk Beşok, kendisine bugüne kadarki değerli katkılarından dolayı teşekkür eder, yeni kariyerinde başarılar dileriz.
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