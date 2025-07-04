Türk Telekom, Kris Bankston'ı kadrosuna kattı

Türkiye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom, ABD'li Kristeon Lamar Bankston'ı kadrosuna kattı.
Kulübün X hesabından yapılan açıklamada, şöyle denildi:
Geçtiğimiz sezonu TOFAŞ'ta tamamlayan Kristeon Lamar Bankston'ı takımımıza kattık. Aileye hoş geldin Kristeon Lamar Bankston.
FORMA GİYDİĞİ TAKIMLAR
Uzun forvet ve pivot pozisyonlarında oynayabilen 26 yaşındaki basketbolcu, TOFAŞ'tan önce Aris ve Hapoel Be'er Sheva kulüplerinin formasını giydi.
ANGOLA İLE VEDALAŞILDI
Öte yandan Braian Angola ile yolların ayrıldığı duyuruldu.