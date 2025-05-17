Türk Telekom'dan Beşiktaş'a 18 sayılık fark!
AA & Ensonhaber

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 30. ve son haftasında Türk Telekom ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Ankara Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan, 93-75'lik skorla ev sahibi takım Türk Telekom oldu.

Bu sonuçla Başkent temsilcisi 13. galibiyetini elde ederken, siyah-beyazlılar ise 6. mağlubiyetini yaşadı.

SKOR DAĞILIMI

Türk Telekom: Smith 2, Hanlan 17, Bess 10, Berkan Durmaz 11, Alexander 20, İsmet Akpınar 1, Brown 11, Angola 19, Mahir Ağva 2, Bruhnke

Beşiktaş: Berk Uğurlu 5, Needham 3, Mathews 7, Sleva 12, Terry 6, Allman 11, Plavsic 6, Yiğit Arslan 13, Morgan 12, Kerem Konan, Ata Özbek

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Emre Çalışkan
Editor