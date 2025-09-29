Türk Telekom'un EuroCup macerası başlıyor

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, EuroCup B Grubu ilk maçında yarın Almanya'nın Ratiopharm Ulm ekibini konuk edecek.
Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.
ÇEYREK FİNALDE ELENDİLER
Mavi-beyazlılar, geçen sezon B Grubu'nu 10 galibiyet 8 mağlubiyetle 3. tamamlayarak 8'li final etabında Karadağ ekibi Buducnost VOLI ile eşleşmişti.
Buducnost VOLI'yi 93-73 mağlup ederek bir üst tura yükselen Türk Telekom, Hapoel Shlomo'ya 67-61 yenilerek organizasyona çeyrek finalde veda etmişti.