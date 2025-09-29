Abone ol: Google News

Türk Telekom'un EuroCup macerası başlıyor

EuroCup B Grubu ilk maçında Türk Telekom, sahasında Ratiopharm Ulm ile karşılaşacak.

Yayınlama Tarihi: 29.09.2025 16:25
Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, EuroCup B Grubu ilk maçında yarın Almanya'nın Ratiopharm Ulm ekibini konuk edecek.

Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

ÇEYREK FİNALDE ELENDİLER

Mavi-beyazlılar, geçen sezon B Grubu'nu 10 galibiyet 8 mağlubiyetle 3. tamamlayarak 8'li final etabında Karadağ ekibi Buducnost VOLI ile eşleşmişti.

Buducnost VOLI'yi 93-73 mağlup ederek bir üst tura yükselen Türk Telekom, Hapoel Shlomo'ya 67-61 yenilerek organizasyona çeyrek finalde veda etmişti.

