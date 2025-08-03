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Türkiye, 20 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'na galibiyetle başladı

20 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, ilk maçında Letonya'yı 72-63 mağlup etti.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 03.08.2025 09:05
Türkiye, 20 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'na galibiyetle başladı

20 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, ilk maçına çıktı.

Milliler, Portekiz'in Matasinhos kentinde düzenlenen turnuvada Letonya ile karşı karşıya geldi.

MİLLİLER GALİP GELDİ

İlk periyodu 26-14 önde bitiren ay-yıldızlılar, soyunma odasına 41-34 üstün gitti.

Üçüncü çeyrekte toparlanan Letonya, son bölüme 51-50 önde girdi. Dördüncü periyotta yeniden oyun ağırlığını koyan Türkiye, müsabakayı 72-63 kazanarak turnuvaya galibiyetle başladı.

Milli oyuncu Elif İstanbulluoğlu, kaydettiği 30 sayıyla galibiyette başrol oynadı.

RAKİP İZLANDA

Türkiye, C Grubu'ndaki ikinci maçını bugün İzlanda ile yapacak.

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