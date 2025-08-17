Yağız Aksu: EuroCup'ta şampiyon olmak istiyoruz

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı’nın genç oyuncusu Yağız Aksu, yeni sezon hedeflerine dair İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz sezon iki kulvarda final oynayarak iyi iş başardıklarını ancak bu sezon şampiyonluk hedeflediklerini söyleyen Aksu, şu şekilde konuştu:

Geçen sezon elimizi taşın altına koyup iyi sezon geçirdik. İki kulvarda da final oynadık. Bu sene de final oynayıp kupa elde etmek istiyoruz takımca. EuroCup’ta şampiyonluğu alıp Euroleague’e çıkmak istiyoruz. Takım olarak iyi çalışmamız lazım. Karşımızda 2 tane Euroleague takımı, 2 tane EuroCup takımı var. İyi çalışıp, iyi mücadele edip taraftarı da arkamıza alıp EuroCup’ı Türkiye’ye getirmek istiyoruz.

"KUPAYI ALIP SEZONU BİTİRECEĞİZ"

Başantrenör Dusan Alimpijevic’e ve taraftarın oluşturduğu atmosfere dair de konuşan 19 yaşındaki oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

Koç bizim iyi olmamız için her şeyi yapıyor. Bizi çok iyi biliyor zaten. Geçen seneki Efes maçları çok iyi atmosferde oynandı. İnşallah aynı atmosferi bu sene de sağlayıp kupayı alıp sezonu bitireceğiz.

"O KUPAYI ALACAĞIZ"

Yağız Aksu son olarak uzun yıllardır şampiyonluğa en yaklaştıkları sezonun geçen sezonun olmasının hatırlatılması üzerine, sözlerini şöyle noktaladı: