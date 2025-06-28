Beşiktaş Başkanı son dakikayı duyurdu: Osayi-Samuel transferinde son durum son durum

Beşiktaş Kulübü transferlerine ilişkin bir son dakika gelişmesi yaşandı...

Nijeryalı futbolcu Bright Osayi-Samuel ile transfer görüşmeleri sürerken Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, görüşmelere ilişkin son durumu aktardı.

TRANSFER İŞLEMLERİ DURDURULDU

Adalı, Nijeryalı futbolcu Bright Osayi-Samuel ile yaptıkları transfer görüşmelerini babasının anlamsız istekleri nedeniyle durdurduklarını duyurdu.

"DAHA ÖNCE KONUŞTUĞUMUZ ŞARTLARIMIZA UYARSA GELİR"

Başkan Adalı, 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusuyla yürüttükleri transfer sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, şu sözleri sarf etti:

Osayi-Samuel'in babasının son anda değişen anlamsız istekleri nedeniyle transferi durdurma kararı aldık. Karşı taraftan haber bekliyoruz. Daha önce konuştuğumuz şartlarımıza uyarsa gelir, aksi takdirde alternatiflerimiz hazır.

SEZON PERFORMANSI

Nijeryalı futbolcu geçtiğimiz sezonda Fenerbahçe formasıyla 39 maçta görev alırken 2 asistlik de skor katkısı vermişti.