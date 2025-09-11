Büşra Işıldar ve Şeyma Düztaş madalyayı garantiledi

Dünya Boks Şampiyonası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor.

İngiltere'nin Liverpool şehrindeki M&S Bank Arena'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nın öğlen seansında, 4 milli boksör ringe çıktı.

ŞAMPİYONADA MADALYA ALMAYI GARANTİLEYEN İLK İSİM

Kadınlar 75 kiloda Büşra Işıldar, ev sahibi İngiltere'den Mary-Kate Smith ile karşılaştı.

Rakibini üstün bir oyunla 5-0 yenen Büşra, adını yarı finale yazdırdı ve şampiyonada madalya almayı garantileyen ilk Türk sporcu oldu.

Büşra Işıldar, yarı finalde 13 Eylül Cumartesi günü Avustralyalı Sue Emma Greentree ile karşı karşıya gelecek.

"BİZE DUA EDİN"

Karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Büşra, madalyayı garantilemenin mutluluğunu yaşadığını anlatarak, şu ifadeleri kullandı:

Şampiyonaya çok iyi çalıştık. Bu sene ikinci kez dünya şampiyonası düzenleniyor. Diğerinde de gümüş madalya almıştım. Burada altın madalya alarak ülkemi gururlandırmak istiyorum. Çok uzun zamandır kamptayız, ailemizi evimizi unuttuk. Bize dua edin.

"İNGİLTERE'DE ALTIN MADALYA ALACAĞIM"

Sırbistan'da dünya ikincisi olduğunu hatırlatan Büşra, şu şekilde konuştu:

İngiltere'de altın madalya alacağım. Bu yıl dünyada ikinci madalyamı almış oldum ama burada rengini altın yapmak istiyorum.

ŞEYMA DA MADALYAYI GARANTİLEDİ

Büşra'dan sonra +80 kiloda ringe çıkan Şeyma Düztaş ise kariyerinde önemli bir başarı elde etti.

Çeyrek finalde Suudi Arabistan'dan Noof Alyousef'le karşılaşan Büşra, ilk rauntta rakibine saydırmayı başardı ve hakem kararıyla maçı kazandı. 23 yaşındaki milli boksör, büyükler kategorisinde dünya şampiyonasında ilk kez yarı finale yükselerek madalya almayı garantiledi.

Milli sporcu, yarı finalde Hindistan'dan Nupur Sheoran karşısında 12 Eylül Cumartesi günü ringe çıkacak.

"BRONZ MADALYAYI GARANTİLEDİM"

Genç yaşta kariyerinin en önemli başarısını elde ettiğini ama işinin bitmediğini anlatan Şeyma Düztaş, şu değerlendirmede bulundu:

Bronz madalyayı garantiledim. Allah'ın izniyle şimdi önce gümüşü garantileyip sonra da altını almak istiyorum. Ülkem adına güzel bir başarı elde ettim, şimdi madalyanın rengini belirleyeceğim.

HATİCE VE EMRAH ELENDİ

Kadınlar 54 kiloda çeyrek finalde Hatice Akbaş, İtalya'dan Sirine Charaabi'ne yenildi.

Hatice, rakibine 5-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Erkeklerde ise 90 kiloda Emrah Yaşar, çeyrek finalde Azerbaycan'dan Loren Berto Alfonso Domingues'le karşılaştı. Rakibine çekişmeli geçen maç sonunda 3-2 kaybeden Emrah, madalya şansını kaybetti.