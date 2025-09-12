Samet Gümüş, Dünya Boks Şampiyonası'na veda etti

Dünya Boks Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor.

İngiltere'nin Liverpool şehrindeki M&S Bank Arena'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda öğlen seansında erkekler 50 kiloda milli boksör Samet Gümüş, çeyrek finalde Küba'dan Alejandra Claro Fiz ile karşılaştı.

ELENDİ

Samet ilk raundu alıp ikinci raundu kaybetti ve son raunt sonucu belirledi. Çekişmeli geçen son raundu da Kübalı boksör kazandı ve Samet maçı 3-2 kaybederek şampiyonaya veda etti.

MADALYASIZ TAMAMLADIK

Erkeklerde Türkiye, şampiyonayı madalya alamadan tamamladı.

Karşılaşmayı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu ile birlikte takip etti.