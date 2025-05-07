Türkiye şampiyonu boksör Gökdeniz Yağar 3 yıl men cezası aldı

AA & Ensonhaber

2025 Türkiye Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası'nda 67 kiloda altın madalya kazanan Gökdeniz Yağar, doping yaptığı gerekçesiyle 3 yıl men cezası aldı.

Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, cezaya gerekçe olarak sporcudan alınan doping kontrol örneğinde yasaklı "furosemid" maddesine rastlanması gösterildi.

3 YIL YOK

Buna göre Gökdeniz Yağar, 18 Mart 2025 tarihinden itibaren 3 yıl boks faaliyetlerine katılamayacak.