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    CSKA Moskova, Yusuf Yazıcı'yı transfer ettiğini açıkladı

    CSKA Moskova, Yusuf Yazıcı'yı transfer ettiğini açıkladı

    CSKA Moskova, Yusuf Yazıcı'yı satın alma opsiyonlu sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer ettiğini duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 19.01.2022 - 15:55
    • Güncelleme : 19.01.2022 - 16:10
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    Lille'de forma giyen milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'nın yeni takımı CSKA Moskova oldu.

    SATIN ALMA OPSİYONU 12 MİLYON EURO

    Rus ekibi, 24 yaşındaki futbolcunun sezon sonuna kadar kiralandığını açıkladı. CSKA Moskova, kiralama bedeli olarak 350 bin euro ödeyecek.

    Kısa bir süre içerisinde CSKA Moskova'nın İspanya kampına katılacak 24 yaşındaki futbolcunun, satın alma opsiyonunun ise 12 milyon euro olduğu belirtildi.

    CSKA Moskova, Yusuf Yazıcı yı transfer ettiğini açıkladı #1

    YUSUF DA DUYURDU

    Milli futbolcu ise "O zaman başlayalım" diyerek yeni kulübüne transferine açıklamış oldu.

    CSKA Moskova, Yusuf Yazıcı yı transfer ettiğini açıkladı #2


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