Esenler Erokspor, Amed Sportif Faaliyetler'in hata yapmasını bekleyecek

1. Lig'de bugünkü 3 karşılaşmayla başlayacak 37. haftada ilk 2 ve play-off iddiası bulunan ekiplerin maçları, yarın saat 16.00'da oynanacak.

Erzurumspor FK'nın Süper Lig vizesi aldığı ligde, doğrudan Süper Lig'e yükselecek ikinci ekip için 73 puanlı Esenler Erokspor ve 72 puana sahip Amed Sportif Faaliyetler çekişiyor.

ESENLER EROKSPOR, SÜPER LİG'E ÇIKABİLİR

Yarın Sarıyer'e konuk olacak Esenler Erokspor, haftayı 3 puanla kapatması halinde hedefine bir adım daha yaklaşacak.

Amed Sportif Faaliyetler ise Bodrum FK ile Diyarbakır'da karşılaşacak.

Esenler Erokspor, yarın sahadan 3 puanla ayrılması ve Amed Sportif Faaliyetler'in galip gelememesi halinde son hafta öncesinde Süper Lig vizesi alacak 2. takım olacak.

GÖZLER PLAY-OFF MÜCADELESİNDE

Ligi üçüncü bitirecek ekibin doğrudan play-off finaline yükseleceği ligde, üçüncüyü takip eden 4 takım play-off vizesi alacak.

Çorum FK ve Bodrum FK'nın play-off oynamayı garantilediği ligde 59 puanlı Pendikspor ve 56 puan toplayan Bandırmaspor, play-off barajında yer alıyor.

Bu takımları takip eden 54 puanlı Ankara Keçiörengücü, 52 puanı bulunan Manisa FK ile 50 puanlı Sivasspor play-off 7. sıra için galip gelip, rakiplerinin hata yapmasını bekleyecek.

Ligde Adana Demirspor, Hatayspor ve Sakaryaspor'un ardından Serikspor'un da geçen hafta düşmesi kesinleşti.

YARININ PROGRAMI

Ligde yarın saat 16.00'da başlayacak maçların programı şöyle:

Ankara Keçiörengücü-Manisa FK (Aktepe)

Sarıyer-Esenler Erokspor (Yusuf Ziya Öniş)

Sivasspor-Iğdır FK (4 Eylül)

Pendikspor-Boluspor (Pendik)

Erzurumspor FK-Bandırmaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

Sakaryaspor-Çorum FK (Yeni Sakarya Atatürk)

Amed Sportif Faaliyetler-Sipay Bodrum FK (Diyarbakır)