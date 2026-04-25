Didim Belediye Başkanı, sağa bakan Atatürk büstünü övdü

CHP'li belediyeler, son zamanlarda rüşvet ve yolsuzluk ile anılıyor.

Rüşvet, yolsuzluk ve cinsel taciz iddialarıyla gündeme gelen CHP, heykel hizmetinde de her geçen gün aşama katediyor.

Heykel yapan ve bunu büyük açılışlarla halka tanıtan CHP, şaşırtmaya devam ediyor.

DİDİM BELEDİYE BAŞKANI, ATATÜRK BÜSTÜNÜ TANITTI

2. Didim Ege Lezzetleri Festivali'nde görüntülenen Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Atatürk büstünün neden sağa baktığını anlattı.

"HİÇBİR YERDE YOK"

Başkan Hatice Gençay, festivalde stantları dolaşırken Atatürk büstünü işaret etti ve "hiçbir yerde olmadığını" söyledi.

"Size Atatürk büstünü göstermek istiyorum." diyen Gençay, şöyle devam etti;

"SAĞA BAKAN BİR BÜST BAŞKA YERDE GÖREMEZSİNİZ"

"Size Atatürk büstünü göstermek istiyorum. Böyle bir büst hiçbir yerde yok. Sağa bakan bir büst. Atatürk'ün 'Tek hedefiniz Akdeniz'dir dediği' başka bir yerde yok."

YAPILAN HEYKELLER ÖVÜLÜYOR

CHP'li belediye başkanları, yaptıkları heykelleri gösterişli törenlerle açmakla kalmıyor, festivallerde de bölgeye gelen ziyaretçilere göstererek övgüler diziyor.