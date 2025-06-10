664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin biletleri satışta

AA & Ensonhaber

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin biletleri satışa sunuldu.

Edirne Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, güreşlerde elemelerin yapılacağı 5 Temmuz Cumartesi günü için birinci kademe bilet fiyatları 1000, ikinci kademe bilet fiyatları ise 800 lira olarak belirlendi.

Final güreşlerinin gerçekleştirileceği 6 Temmuz Pazar günü için ise birinci kademe biletler 1500, ikinci kademe biletler de 1000 liradan satışa çıkartıldı.

"KIRKPINAR BİR KÜLTÜRÜN, BİR RUHUN ADIDIR"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, kültürel mirasa sahip çıkmak ve Kırkpınar coşkusunu daha geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla hazırlıkların titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.

Kırkpınar'ın yalnızca pehlivanların kol bağladığı bir çayır değil, aynı zamanda miras kalan bir kültürün, bir duruşun ve bir ruhun adı olduğunu vurgulayan Akın, şu ifadeleri kullandı: