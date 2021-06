95. Gazi Koşusu'nu Burgas kazandı

95. Gazi Koşusu’nu 3 numaralı Burgas jokeyi Ahmet Çelik ile kazandı.

Türk yarışçılığının en özel yarışı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen ve 1927 yılından bu yana kesintisiz gerçekleştirilen Gazi Koşusu'nun 95.sini jokey Ahmet Çelik ile Burgas isimli at kazandı.

AHMET ÇELİK 7. KEZ ÜST ÜSTE KAZANDI

Gazi Koşusu’nu üst üste 6 kez kazanarak kırılması neredeyse imkânsız bir rekora imza atan jokey Ahmet Çelik, seriyi 7’ye çıkardı.

Sanem Kahraman’a ait Burgas isimli safkanla koşuya katılan genç binici, otoritelerce favori gösterildiği yarışı kazanacak adını tarihe yazdırdı.

Daha önce hiçbir jokey üst üste bu kadar çok Gazi Koşusu yarışı kazanamadı.

ÖDÜL 2 MİLYON 100 BİN LİRA

Ahmet Çelik, 2015’te Renk, 2016’da Graystorm, 2017’de Piano Sonata, 2018’de Hep Beraber, 2019’da The Last Romance ve geçtiğimiz yıl da Call To Victory isimli safkanlarla üst üste 6 defa Gazi kazanma başarısını göstermişti.

Yılın en önemli randevusunun birincilik ödülü 2 milyon 100 bin TL olarak belirlendi.

Kazanan atın sahibi, kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primiyle birlikte toplam 3 milyon 134 bin TL alacak. Eğer at sahibi, tayın aynı zamanda yetiştiricisiyse bu rakam 3 milyon 737 bin 850 TL'ye ulaşacak.