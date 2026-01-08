A Milli Erkek Hokey Takımı, Polonya'ya kaybetti

- A Milli Erkek Hokey Takımı, Almanya'daki Avrupa Şampiyonası'nda Polonya'ya 5-1 yenildi.
- Türkiye'nin tek golünü Sait Kalkan attı, Polonya'nın golleri Eryk Bembenek, Gracjan Jarzynski ve Jacek Kurowski'den geldi.
- Milliler, ikinci maçını Avusturya'ya karşı oynayacak.
Almanya'da düzenlenen Salon Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Erkek Hokey Takımı, ilk maçına Polonya karşısında çıktı.
Milliler, rakibine 5-1'lik skorla mağlup oldu.
Heidelberg kentindeki SNP Dome Salonu'nda oynanan karşılaşmada Türkiye'nin tek golü 20. dakikada Sait Kalkan'dan gelirken Polonya'nın gollerini, 11 ve 12. dakikada Eryk Bembenek, 14 ve 15. dakikada Gracjan Jarzynski ile 27. dakikada Jacek Kurowski, kaydetti.
RAKİP AVUSTURYA
Ay-yıldızlı takım, şampiyonadaki ikinci maçını SNP Dome Salonu'nda bu akşam TSİ 19.25'te Avusturya ile oynayacak.