A Milli Kadın Hentbol Takımı, Gine'yi devirdi

6. İslami Dayanışma Oyunları'nda A Milli Kadın Hentbol Takımı, üçüncü maçında Gine'yi 36-24 yenerek yarı finale yükseldi.

Yayınlama Tarihi: 17.11.2025 14:51
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda A Milli Kadın Hentbol Takımı, üçüncü maçında Gine ile karşı karşıya geldi.

Prince Faisal bin Fahad Olimpik Kompleksi'nde oynanan maçta ilk yarıyı 17-11 önde tamamlayan ay-yıldızlı takım, karşılaşmayı da 36-24 kazanarak oyunlarda 3'te 3 yaptı.

MİLLİLER, YARI FİNAL MAÇINA ÇIKACAK

Milli takım, 19 Kasım Çarşamba günü yarı final karşılaşmasına çıkacak.

