A Milli Kadın Hentbol Takımı, Macaristan'a mağlup oldu

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2026 EHF Avrupa Kupası 2. Grup'taki beşinci maçında konuk ettiği Macaristan'a 42-23 yenildi.
2026 EHF Avrupa Kupası 2. Grup beşinci maçında A Milli Kadın Hentbol Takımı ile Macaristan karşı karşıya geldi.
Aksaray Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 42-23'lük skorla konuk ekip Macaristan oldu.
MİLLİLER, EHF AVRUPA KUPASI'NDA OYNUYOR
2026 Avrupa Avrupa Şampiyonası'na ev sahibi olarak doğrudan katılacak A Milli Kadın Hentbol Takımı, şampiyona öncesinde hazırlık amaçlı düzenlenen EHF Avrupa Kupası'nda mücadele ediyor.
Milli takım, EHF Avrupa Kupası Grup G2'de Danimarka, Macaristan ve Çekya ile yer alıyor.
Kupada grup aşaması, 12 Nisan 2026'da oynanacak maçlarla sona erecek. Gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar EHF Avrupa Kupası Dörtlü Final'e yükselecek.
