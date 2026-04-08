Barış Alper Yılmaz: Bana bir şey olmaz inşallah

Süper Lig’deki 27’nci hafta erteleme maçında lider Galatasaray deplasmanda Göztepe’yi 3-1 mağlup etti.

Galatasaray'ın ilk golünü atan ve sahaya kaptan olarak çıkan Barış Alper Yılmaz, Göztepe maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

MIRCEA LUCESCU İÇİN AÇIKLAMA

Mircea Lucescu'yu anan Barış Alper, "Lucescu hocamız, Türk futboluna çok hizmet etti. Allah rahmet eylesin, ruhu şad olsun. İlk yarı daha farklı olabilirdi ama değerlendiremedik. Mutluyuz. Geçen hafta çok üzücü oldu bizim adımıza. Önümüze bakmalıyız. Dün dünde kaldı. Bugüne ve yarına bakmalıyız. Hedeflerimiz çok büyük. Kazandığımız için çok mutluyuz. Taraftarımızın desteği de çok önemliydi. Onlara teşekkür ediyorum." dedi.

"GALATASARAY'DA KAPTAN OLMAK GURUR VERİCİ"

Kaptanlık yapmanın kendisi için büyük bir anlam taşıdığını vurgulayan 25 yaşındaki futbolcu "Galatasaray'a kaptan olmak gurur verici bir şey. Tarif edilemez bir duygu. İlk geldiğim günden bugüne, geçmişe bakınca çok değerli anılar biriktirdim. Beni ben yapan hem kulübüm hem taraftarlarım. Takım olarak büyük hedeflerimiz var. Bunları gerçekleştirmek istiyoruz." dedi.

"PANİK ATAK VAR; BANA BİR ŞEY OLMAZ İNŞALLAH"

Sağlık durumuna da değinen genç yıldız, "Lig, Avrupa, milli maç. 3 günde 1 maç oldu. Sakatlığımla ilgili çok bilgi istemiyorum. Bazen dinlendiriyorlar beni bilimsel olarak doktorlar. Ben kafaya takmıyorum. Sakatlıkla ilgili bir şey öğrenirsem takılırım, panik atak var bende. Çok bilgi edinmemek lazım. Bana bir şey olmaz inşallah. Öyle düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"HEDEFLERİMİZ VAR"

Kaptan olarak sahaya çıkmaktan büyük mutluluk ve gurur duyduğunu belirten Yılmaz, "Hedeflerimiz var ve bunları gerçekleştirmek istiyoruz. Sorumluluklarım var. Hiçbir şey beni yıldıramaz. Kendime çok iyi bakıyorum. O yüzden sakatlık bana bir şey yapmaz diyebilirim. Biz futbolcular her pozisyona kendimizi hazır tutmamız lazım. Forvet oynamayı da seviyorum. Takımıma katkı sağlamam lazım. 5 gol oldu galiba. Kendi hedeflerim de var. Bunları da gerçekleştirmek istiyorum" diye konuştu.

"NAZAR BONCUĞU DİYELİM"

Geçtiğimiz hafta alınan Trabzonspor mağlubiyetine de değinen Yılmaz, futbolda dünün olmadığını dile getirdi.

İstemeden aldıkları bu sonucun kendilerini üzdüğünü ancak takım halinde toparlandıklarını aktaran Yılmaz, "Bugün ve yarına odaklıyız. Gönül ister hep kazanalım ama nazar boncuğu diyelim. Aslında bizi ateşledi. Biz dışarıya kulak asmayıp kendimize bakıyoruz" ifadelerini kullandı.

"ICARDI ÇOK ÖZEL BİRİ"

Şampiyonluk yolunda henüz hiçbir şeyin bitmediğini vurgulayan Yılmaz, taraftarların her yerde kendilerini desteklediğine dikkat çekti.

Maçlara odaklanmaları gerektiğini belirten Yılmaz, "Daha çok erken. Maçlarımıza odaklanmamız lazım. Takımın kaptanları var, görünmeyenler de var. Kaptan çıkmak gurur ve keyif verici. Icardi çok özel biri. Bir nesli Galatasaraylı yaptı. Biz bir aileyiz ve kolay kolay yıkılmasın. Çok güzel bir aileyiz" diye konuştu.