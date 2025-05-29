Adem Asil, Avrupa şampiyonu

İHA

Almanya'nın Leipzig kentinde 11. Avrupa Erkekler ve Kadınlar Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası devam ediyor.

Leipzig kentindeki fuar alanında organize edilen şampiyonanın 4. gününün akşam seansında erkekler bireysel genel tasnif finali yapıldı.

ADEM'DEN ALTIN MADALYA

Yer aleti, kulplu beygir, halka, atlama masası, paralel bar ve barfikste serilerini sunan Adem Asil, elde ettiği 82.398 puanla altın madalyanın sahibi oldu.

Adem Asil, 2023'te Antalya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda da bireysel genel tasnifte altın madalya kazanmıştı.