Aleyna Korkut, ikinci Avrupa şampiyonluğu için hazırlanıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ailesinin yönlendirmesiyle badminton ile 7 yaşında tanışan Aleyna, 2022 yılında 15 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda tek kızlarda altın madalya kazandı.

Kariyerinde çok sayıda Türkiye birinciliği olan Aleyna, ⁠13 Yaş Altı Balkan Şampiyonası'nda tek kızlarda altın madalyanın sahibi oldu.

Kastamonu Milli Takımlar Kamp Eğitim Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren 18 yaşındaki milli sporcu, yoğun bir hazırlık dönemi geçiriyor.

"TEKNİK ÇALIŞMALAR YAPIYORUZ"

Aleyna Korkut, ağustos ayında düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda ikinci kez birincilik kürsüsüne çıkmayı hedefliyor.

Milli sporcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kastamonu'da kondisyon kampı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Doğa ile iç içe bir ortam ve burada kondisyon kampı yapıyoruz. Koşularla, bilimsel çalışmalarla güzel bir kamp oluyor. Teknik çalışmalar da yapıyoruz." dedi.

"HEDEFİMİZ AVRUPA ŞAMPİYONASI"

Badminton ile ailesiyle Erzincan'da bulunduğu dönemde tanıştığını dile getiren Aleyna, "Ailemin, antrenörlerimi tanımasıyla spora başladım. 2022 yılında yapılan 15 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda tek kızlarda Avrupa şampiyonu oldum. Şu anda da hedefimiz Avrupa Şampiyonası." diye konuştu.

İstanbul'da 11-15 Şubat tarihlerinde Avrupa Takımlar Badminton Şampiyonası'nın düzenleneceğini aktaran Aleyna, ağustos ayında ise Macaristan'da Avrupa Gençler Şampiyonası'nın yapılacağını söyledi.

"UMARIM YİNE AYNI BAŞARIYI KAZANABİLİRİM"

Avrupa şampiyonu olduğu yaş grubuyla 4 yıl sonra tekrar karşılaşacağına işaret eden Aleyna, "Umarım yine aynı başarıyı kazanabilirim. Yine takımca çok iyi başarı kazanmak ve birinci olmak istiyorum. Ferdide de aynı başarıyı sürdürüp tekrar şampiyon olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

"FAALİYET TAKVİMİMİZ YOĞUNLAŞTI"

Yoğun bir faaliyet takvimlerinin olduğuna dikkati çeken Aleyna, şunları kaydetti: