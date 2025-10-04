Avrupa Golbol Şampiyonası'nda Türkiye, hem kadınlarda hem de erkeklerde finalde

Finlandiya'da düzenlenen 2025 IBSA Avrupa Golbol Şampiyonası'nda hem kadınlarda hem der erkeklerde büyük bir başarı yakaladık.
Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu'nun açıklamasına göre Lahti kentindeki organizasyonda kadın milli takımı, çeyrek finalde Fransa'yı 9-1, yarı finalde ise Finlandiya'yı 5-1 mağlup ederek finale yükseldi.
Erkek milli takımı da çeyrek finalde Karadağ'ı 12-5, yarı finalde ise Almanya'yı 9-7 yenerek finale çıktı.
RAKİPLER
Erkek milli takımı, yarın TSİ 16.30'da Ukrayna, kadın milli takımı da TSİ 18.00'de İsrail ile finalde karşılaşacak.