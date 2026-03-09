CAS’tan Galatasaray'ın itirazını reddetti: Liverpool deplasmanında taraftar olmayacak

UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında 25 Şubat 2026’da deplasmanda Juventus ile oynanan karşılaşmada yaşanan taraftar olayları nedeniyle UEFA Disiplin Kurulu tarafından Galatasaray’a yaptırım uygulandı.

Kurul, sarı-kırmızılı kulübe 40 bin euro para cezası verirken, bir sonraki deplasman maçının seyircisiz oynanmasına da hükmetti.

SARI KIRMIZILILAR İTİRAZDA BULUNDU

Galatasaray yönetimi söz konusu kararın ardından UEFA Tahkim Kurulu’na itiraz ederek cezaya yönelik hukuki süreç başlattı.

Kulüp ayrıca Liverpool deplasmanı öncesinde cezanın uygulanmasını durdurmak için CAS’a başvuruda bulundu.

BAŞVURU KABUL EDİLEMEDİ

CAS’ın yürütmeyi durdurma talebini reddetmesiyle birlikte, Galatasaray taraftarları Liverpool deplasmanında tribünde yer alamayacak.

Sarı-kırmızılı kulübe verilen deplasman tribünü cezası, nihai karar açıklanana kadar geçerliliğini koruyacak.