Bahçelievler Belediyespor ve Ankara Hentbol, Erkekler Süper Lig'e çıktı

Hentbol Erkekler 1. Lig Dörtlü Final maçları Ankara'da tamamlandı.
Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan Dörtlü Final maçları sonunda Bahçelievler Belediyespor ve Ankara Hentbol, Hentbol Erkekler Süper Lig'e yükseldi.
SÜPER LİG'E ÇIKTILAR
Organizasyonun üçüncü ve son gününde yapılan ilk maçta Giresunspor, Zeytinburnu Irmak'ı 38-31 yendi.
Dörtlü Final'in son maçında ise Ankara Hentbol, Bahçelievler Belediyespor'u 31-30 mağlup etti.
Üçlü averaj sonunda ilk 2 sırayı elde eden Bahçelievler Belediyespor ve Ankara Hentbol, gelecek sezon Süper Lig'de yer almaya hak kazandı.
KUPA VE MADALYA TÖRENİ YAPILDI
Dört puana sahip takımlardan Bahçelievler Belediyespor şampiyonluğa ulaşırken, Ankara Hentbol ikinci, Giresunspor üçüncü oldu. Puanı bulunmayan Zeytinburnu Irmak, organizasyonu dördüncü sırada tamamladı.
Karşılaşmaların ardından kupa ve madalya töreni düzenlendi.
Hentbol Erkekler 1. Lig şampiyonu Bahçelievler Belediyespor'a kupasını THF Başkan Vekili Kenan Gökmen ve THF Genel Koordinatörü Prof. Dr. Serdar Eler takdim etti.
Dörtlü Final'in en değerli oyuncusu seçilen Meriç Asfuroğlu'na ise ödülünü THF Genel Sekreter Yardımcısı Avni Mutlu verdi.
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