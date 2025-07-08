Başpehlivanlığa yükseldi, babasının mezarını ziyaret etti

Yeşilyurt Mahallesi'nde oturan Serik Belediyespor güreşçisi Celal Bayar Çilenker, 664'üncü Kırpınar Yağlı Güreşleri'nde başaltı kategorisinde birinci oldu.

Başpehlivanlığa yükselen Çilenker'in başarısı memleketi Serik ilçesinde coşkuyla karşılandı.

İlçeye gelen Çilenker, 1 yıl önce vefat eden babasına verdiği sözü yerine getirmenin gururunu yaşadı.

MADALYASIYLA BABASININ MEZARINI ZİYARET ETTİ

Yeşilyurt Merkez Mahallesi Mezarlığı'na kardeşi Ramazan ve aynı turnuvada minik boyda birinci olan amcasının oğlu Ferit ile gelen Celal Bayar Çilenker, babasının mezarı başında dua etti.

Madalyasıyla mezarlık ziyaretini gerçekleştiren Celal Bayar Çilenker, gelecek yıl Kırkpınar başpehlivanı olmayı hedeflediğini söyledi.

HEDEF ALTIN KEMER

Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul'a, güreş ağası iş insanı Veli Demir'e desteğinden dolayı teşekkür eden Çilenker, şunları dedi:

Edirne'de başaltı boyda birinci oldum. Rahmetli babama vermiş olduğum bir söz vardı. Onu gururlandırdığıma, mezarında rahat uyuduğuna inanıyorum. Her pehlivan gibi benim de hedefim başpehlivanlık ve sonra kemer. Başpehlivan oldum, sıra altın kemer almak.

"BABAMIN EMEKLERİNİ BOŞA ÇIKARMADIM"

Babasının yönlendirmesiyle 8 yaşında güreşe başladığını anlatan Çilenker, şunları söyledi:

Babam, kardeşimle beni güreşe yönlendirdi. Kardeşim Ramazan Çilenker ile güreşin içerisindeyim. Ustam Hüseyin Demir ile inandık, çalıştık. Geçen yıl babam vefat etti. Mezara defnederken, 'Sana söz baba, başpehlivan olacağım' dedim. Sözümü tuttuğuma inanıyorum. Babamın emeklerini boşa çıkarmadım. Orhan Okulu, Yusuf Can Zeybek, Ali Gürbüz, Mehmet Yeşil Yeşil gibi başarılı olmak istiyorum. Son katıldığım turnuva öncesi bana destek olan Mehmet Yeşil Yeşil'e ayrıca teşekkür ediyorum. Bugünlere gelmemde büyük emeği olan babamdan Allah razı olsun. Ömrüm yettiği sürece güreşmeye devam edeceğim.

Çilenker'in anneannesi Hatice Gür torununun başarısın