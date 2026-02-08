Abone ol: Google News

Çiğdem Özyaman Özenir, Plak Atışları Grand Prix'sinde 4. oldu

Milli atıcı Çiğdem Özyaman Özenir, Katar'da düzenlenen Plak Atışları Grand Prix'sinde 4. oldu.

Yayınlama Tarihi: 08.02.2026 19:15
Türkiye Atıcılık Federasyonu'nun açıklamasına göre milli atıcı, başkent Doha'daki organizasyonda skeet kadınlar finalinde yarıştı.

4. BİTİRDİ

Milli sporcu Çiğdem Özyaman Özenir, final müsabakasını 4. sırada tamamladı.

