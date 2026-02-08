Çiğdem Özyaman Özenir, Plak Atışları Grand Prix'sinde 4. oldu

- Milli atıcı Çiğdem Özyaman Özenir, Katar'da düzenlenen Plak Atışları Grand Prix'sinde yarıştı.
Katar'da düzenlenen Plak Atışları Grand Prix'sinde milli atıcı Çiğdem Özyaman Özenir, mücadele etti.
Türkiye Atıcılık Federasyonu'nun açıklamasına göre milli atıcı, başkent Doha'daki organizasyonda skeet kadınlar finalinde yarıştı.
4. BİTİRDİ
Milli sporcu Çiğdem Özyaman Özenir, final müsabakasını 4. sırada tamamladı.