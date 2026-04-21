Doğan Kaya, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 5'inci oldu

Arnavutluk'ta düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Doğan Kaya, grekoromen stil 87 kiloda bronz madalya maçını kaybetti.
Arnavutluk'ta düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor.
Başkent Tiran'daki şampiyonada Türkiye'yi 87 kiloda temsil eden Doğan Kaya, repesajda Finlandiya'dan Waltteri Harri Kristian Latvala'yı 11-2 teknik üstünlükle yenerek bronz madalya maçına çıkmaya hak kazandı.
5'İNCİ BİTİRDİ
Üçüncülük müsabakasında Azerbaycanlı Islam Abbasov'a 5-1 mağlup olan Doğan, organizasyonu sıkletinde 5'inci sırada tamamladı.
