Edirne'de yüzme milli takım seçmeleri gerçekleşecek

Türkiye Yüzme Federasyonu Yüzme Branşından Sorumlu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Güven Duvan, Türkiye Yıldız, Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçmesi'nin 17-19 Nisan tarihlerinde Edirne'de yapılacağını belirtti.

Duvan, yaptığı yazılı açıklamada, 17-19 Nisan tarihlerinde Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenecek seçmelerin yüzme sporunun geleceği açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

"BÜYÜK BİR FIRSATTIR"

Türkiye'nin dört bir yanından en yetenekli sporcuların Edirne'de buluşacağını aktaran Duvan, "Bu önemli seçme organizasyonu, yalnızca milli takım kadrolarının belirlenmesi açısından değil, aynı zamanda Edirne'mizin spor turizmi potansiyelinin gelişmesi adına da büyük bir fırsattır." ifadelerini kullandı.

Edirne'nin tarihi, kültürel ve gastronomik zenginlikleriyle her zaman öne çıkan bir şehir olduğunu belirten Duvan, bu tür ulusal organizasyonların kentin tanıtımına da katkı sağladığını kaydetti.

"ULUSLARARASI BAŞARILAR ELDE EDECEK MİLLİ TAKIM KADROLARI"

Organizasyonun Edirne'yi bölgesel bir spor merkezi haline getirme yolunda önemli bir adım olduğunu aktaran Duvan, şunları ifade etti:

Türkiye Yüzme Federasyonu olarak hedefimiz sporcularımıza en iyi yarışma ortamını sunmak, uluslararası başarılar elde edecek milli takım kadrolarını ve aynı zamanda organizasyon düzenlediğimiz şehirlerde kalıcı değerler oluşturmaktır. Edirne'de gerçekleştirilecek bu seçme müsabakası da bu vizyonun güçlü bir parçasıdır. Bu vesileyle tüm sporcularımıza başarılar diliyor, Edirneli hemşerilerimizi bu heyecana ortak olmaya davet ediyoruz.