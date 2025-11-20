Giresunspor'da hedef ilk 6

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Hentbol Erkekler Süper Ligi ekibi Giresunspor'un İcra Kurulu Başkanı Serdar Demirkan, ligde ilk 6 içerisinde kalıp Avrupa müsabakalarına katılmayı hedeflediklerini söyledi.

Demirkan, bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, ilgin ilk yarısında hedeflerinin neredeyse tamamını gerçekleştirdiklerini belirtti.

"TAKIMLAR DA BİRBİRLERİNİ GÖRDÜLER"

Ligde ilk 6'da yer alıp play-off ve Avrupa kupaları şansını yakalamak için sezona başladıklarını aktaran Demirkan, şu an istedikleri noktada olduklarını ifade etti.

Demirkan, ikinci yarının farklı geçeceğini anlatarak "Takımlar da birbirilerini gördüler, kapasitelerini biliyorlar. Kadrolarına takviye yapan takımlar olacaktır. Biz yine de başarılı olacağımızı düşünüyoruz. Amacımız ilk 6 içerisinde kalıp Avrupa müsabakalarına katılmak." dedi.

"ÖNEMLİ İŞLER YAPABİLİRİZ"

Taraftar desteğinin takımın motivasyonu için çok önemli olduğunu vurgulayan Demirkan, sportif yönden iyi seviyeye ulaştıklarını belirterek şunları kaydetti:

Hem aidiyet duygusunun pekiştirilmesi hem de toplumsal bütünleşme açısından sorumluluğumuzu tüm hemşehrilerimizle paylaşmak, beraberce tüm Giresunluların dahil olduğu bir süreci başlatmak istiyoruz. Yıllık bütçesi itibarıyla diğer branşların amatör seviyede harcadığı miktarlarda, ulusal ve uluslararası seviyede önemli işler yapabiliriz.

Toplantıya, takımın antrenörü Gökhan Kolukısaoğlu ile icra kurulu üyeleri de katıldı.