Abone ol: Google News

Hentbol Erkekler Süper Lig'de 2025-2026 sezonu yarın başlayacak

Hentbol Erkekler Süper Lig'de yarın başlayacak 2025-2026 sezonu, 31 Mayıs 2026 tarihinde sona erecek.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 29.08.2025 15:04
Hentbol Erkekler Süper Lig'de 2025-2026 sezonu yarın başlayacak

Hentbol Erkekler Süper Lig'de 2025-2026 sezonu, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

Türkiye Hentbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Erkekler Süper Lig'de yarın başlayacak 2025-2026 sezonu, 31 Mayıs 2026 tarihinde sona erecek.

İLK HAFTA MAÇLARININ PROGRAMI

Yarın:

14.00 İstanbul Gençlikspor-Beykoz Belediyespor (Haldun Alagaş)

14.00 DEPSAŞ Enerji As Spor-Güneysuspor (THF Prof. Dr. Yaşar Sevim)

15.00 Önallar Giresunspor-Nilüfer Belediyespor (Hüseyin Avni Alparslan)

18.00 Köyceğiz Belediyespor-Beşiktaş (Köyceğiz)

31 Ağustos Pazar:

15.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Spor Toto (Beşirli)

16.00 Mihalıççık Belediyespor-Ankara Hentbol (Porsuk)

Rize Belediyespor, sezonun ilk haftasını bay geçecek.

Eshspor Haberleri