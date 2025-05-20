Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde şampiyonluğa Yalıkavak ulaştı
AA & Ensonhaber

Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off final serisi dördüncü maçında Yalıkavak ile Adasokağı karşı karşıya geldi.

Bodrum Belediyesi Gümbet Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısı, ev sahibi takımın 14-8'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda da üstün mücadelesini sürdüren Yalıkavak, maçtan 28-18 galip ayrıldı.

ŞAMPİYON YALIKAVAK OLDU

Rakibi karşısında seriyi 3-1 kazanan Yalıkavak, 2024-2025 sezonunu şampiyon tamamladı.

Maçın ardından büyük sevinç yaşayan Yalıkavak'ın teknik heyet ve oyuncuları, şampiyonluğu taraftarlarıyla kutladı.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen törenle Yalıkavak'a kupası verildi.

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Emre Çalışkan
Editor