Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde şampiyonluğa Yalıkavak ulaştı

AA & Ensonhaber
Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off final serisi dördüncü maçında Yalıkavak ile Adasokağı karşı karşıya geldi.
Bodrum Belediyesi Gümbet Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısı, ev sahibi takımın 14-8'lik üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci yarıda da üstün mücadelesini sürdüren Yalıkavak, maçtan 28-18 galip ayrıldı.
ŞAMPİYON YALIKAVAK OLDU
Rakibi karşısında seriyi 3-1 kazanan Yalıkavak, 2024-2025 sezonunu şampiyon tamamladı.
Maçın ardından büyük sevinç yaşayan Yalıkavak'ın teknik heyet ve oyuncuları, şampiyonluğu taraftarlarıyla kutladı.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen törenle Yalıkavak'a kupası verildi.
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