- İrem Dursun ve Abdullah Yılmaz, 2026 Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil edecek.
- Olimpiyatlar İtalya'nın Milano kentinde 6-22 Şubat tarihlerinde yapılacak.
- Türkiye Kayak Federasyonu'nun Erzurum'da düzenlediği seçmelerde bu iki sporcu seçildi.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
İtalya'da yapılacak 2026 Kış Olimpiyat Oyunları'nda kayaklı koşu branşında Türkiye'yi temsil edecek isimler belli oldu.
Türkiye Kayak Federasyonu'nun açıklamasına göre, Erzurum'un Kandilli ilçesinde düzenlenen seçmelere 7 erkek ve 3 kadın sporcu katıldı.
TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDECEKLER
Kadınlarda İrem Dursun, erkeklerde ise Abdullah Yılmaz, Milano kentinde 6-22 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyonda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.