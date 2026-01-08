Abone ol: Google News

İrem Dursun ve Abdullah Yılmaz, 2026 Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil edecek

Milli sporcular İrem Dursun ve Abdullah Yılmaz, İtalya'da yapılacak 2026 Kış Olimpiyat Oyunları'nda kayaklı koşu branşında Türkiye'yi temsil edecek.

İtalya'da yapılacak 2026 Kış Olimpiyat Oyunları'nda kayaklı koşu branşında Türkiye'yi temsil edecek isimler belli oldu.

Türkiye Kayak Federasyonu'nun açıklamasına göre, Erzurum'un Kandilli ilçesinde düzenlenen seçmelere 7 erkek ve 3 kadın sporcu katıldı.

TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDECEKLER

Kadınlarda İrem Dursun, erkeklerde ise Abdullah Yılmaz, Milano kentinde 6-22 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyonda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

