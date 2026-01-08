İrem Dursun ve Abdullah Yılmaz, 2026 Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil edecek Milli sporcular İrem Dursun ve Abdullah Yılmaz, İtalya'da yapılacak 2026 Kış Olimpiyat Oyunları'nda kayaklı koşu branşında Türkiye'yi temsil edecek.