Kadın milli halterciler, 9 altın madalyayı Atatürk'e "armağan" etti

Suudi Arabistan'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nın 7. gününde başkent Riyad'da Bulvar Riyad Arena'da gerçekleştirilen halter müsabakalarında Türkiye adına kadınlar 63 kiloda podyuma çıkan Aysel Özkan koparmada 98 kilo, silkmede 118 kilo ve toplamda da 216 kiloluk derecesiyle 3 üç altın madalya kazanarak, oyunlar şampiyonu oldu.

Organizasyonda önceki müsabakalarda kadınlar 48 kiloda yarışan milli halterci Gamze Altun ile 53 kiloda Cansel Özkan da 3'er altın madalya kazanarak şampiyon olmuştu.

Aysel ve Cansel kardeşler ile Gamze Altun, kazandıkları 9 altın madalyayı ebediyete intikal edişinin 87. yıl dönümünde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e armağan ettiklerini belirterek, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

"ÇOK MUTLUYUM"

Şampiyon milli halterci Aysel Özkan, "Çok heyecanlı bir yarışmaydı. Rakiplerim de güçlüydü, aslında çekişmeli geçti ama 3 altın madalya kazandık, çok mutluyum. Bugün 10 Kasım, Atamızın bize armağanı olan Cumhuriyet'i en güzel şekilde temsil ettik, 3 altın madalya ile İstiklal Marşımızı 3 kez okuttuk, çok mutluyum." diye konuştu.

"OLİMPİYATLARA KATILMAK İSTİYORUM"

Aysel Özkan, yeni hedefinin gelecek yıl Avrupa ve dünya şampiyonalarında da bu başarıyı yakalamak olduğunu belirterek, "Avrupa'da ve dünyada da madalyalar kazanmak ve 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na kota hakkı kazanmak ve olimpiyatlara katılmak istiyorum." dedi.

"DARISI İNŞALLAH OLİMPİYATLARA"

Aysel ile ikiz kardeş olan ve oyunlarda 3 altın madalya ile şampiyonluğa ulaşan Cansel Özkan ise "Kız kardeşim ile elde ettiğimiz derece için çok mutluyuz. Madalyalarımızı Atamıza armağan ediyoruz, Atamızı minnetle ve saygıyla anıyoruz. Ben de 3 altın madalya kazandım, İstiklal Marşımızı ilk kez burada okuttum ve çok mutlu oldum, çok gururlandım. Darısı inşallah olimpiyatlara." şeklinde konuştu.

"ÇOK GURURLUYUM"

Oyunlarda 3 altın madalya ile şampiyon olan Gamze Altun da "Madalyalarımı öncelikle ebediyete intikal edişinin 87. yıl dönümü dolayısıyla Atatürk'e hediye ediyorum. Çok mutluyum, çok gururluyum. İnşallah önümüzdeki tüm maçlarda da 3 altın madalya almak nasip olur." ifadelerini kullandı.

"BU BAYRAĞI SONUNA KADAR TAŞIMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Kadın Milli Halter Takımı Antrenörü Ferhat Coşkun da "6. İslami Dayanışma Oyunları'nda hiç fire vermeden 3 kızımızla da 3'er altın madalya kazandık. 9 altın madalyamız oldu, bu bizi çok mutlu etti. Bugün önemli bir gün, atamızı saygıyla anıyoruz, Cumhuriyetimizi bize emanet etti, biz de bu bayrağı sonuna kadar taşımaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"BU MADALYALARIMIZI ÜLKEMİZE ARMAĞAN EDİYORUZ"

Antrenörlerden İsa Makal da "Böyle önemli bir günde sporcularımızın 3'er altın madalya alması bizi çok gururlandırdı. Bu vesileyle Atamızı rahmetle yad ediyoruz ve dediği gibi, 'sporcunun zeki, çevik ve ahlaklı olanını' yetiştirdiğimiz için çok mutluyuz. Bu madalyalarımızı ülkemize armağan ediyoruz." diye konuştu.