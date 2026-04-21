Kerem Kamal, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

Arnavutluk'ta düzenlenen 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nın ikinci gününde heyecan yaşandı.

Başkent Tiran'daki organizasyonda grekoromen stil 63 kiloda mücadele eden Kerem Kamal, üçüncülük maçında Gürcü Pridon Abuladze ile karşılaştı.

Müsabakayı 6-2 kazanan geçen yılın Avrupa şampiyonu Kerem, bronz madalya aldı. Milli güreşçi, böylece Avrupa şampiyonalarındaki madalya sayısını 6'ya (2'şer altın, gümüş, bronz) çıkardı.

2 KEZ AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU

Kerem Kamal, 2022 ve 2025 yıllarında Avrupa şampiyonluğu sevinci yaşamıştı.

Tiran'daki şampiyonada ilk iki maçını teknik üstünlükle kazanan milli sporcu, yarı finalde 5-0 öndeyken Moldovalı Vitalie Eriomenco'ya 6-5 yenilmişti.

ÖMER HALİS RECEP, 5'İNCİ OLDU

Öte yandan 55 kilo bronz madalya maçında Azerbaycanlı Rashad Mammadov'a teknik üstünlükle yenilen Ömer Halis Recep, 5'inci oldu.

"ZEYNEP'İN BANA MANEVİ KATTIĞI GÜÇ ÇOK BÜYÜK SEVİYEDE"

Kerem Kamal, başkent Tiran'da Gürcü Pridon Abuladze'yi yendiği maçın ardından nişanlısı Zeynep Yetgil ile açıklamalarda bulundu.

Avrupa şampiyonalarındaki madalya sayısını 6'ya (2'şer altın, gümüş, bronz) çıkaran Kerem, "Kariyerimin en büyük madalyalarını sevgili nişanlım Zeynep ile aldım. Zeynep'in bana manevi kattığı güç çok büyük seviyede. İki gün sonra kendisinin maçı olmasına rağmen beni burada yalnız bırakmadı. Zeynep'in tribünde olduğunu bilmek beni ekstra motive ediyor. Bugün ben madalya kazandım, iki gün sonra da nişanlım Zeynep Yetgil'in maçı var ve kalbim dualarım onunla olacak." ifadelerini kullandı.

"MADALYANIN TADINI ÇIKARACAĞIM"

Yarı final maçını 5-0 öndeyken kaybetmesinden ders çıkaracağını vurgulayan Kerem Kamal, "Mücadele bizim elimizde, sonuç değil. Sonuna kadar mücadele ediyoruz, sonuç Rabbimin istediği gibi oluyor. Yarı finalde 5-0 öne geçince maçı vermemeliydim. Buradan dersler alacağım ama şimdi anın, madalyanın tadını çıkaracağım ve Dünya Şampiyonası için hazırlanacağım." diye konuştu.

"KENDİ MAÇIMDA BU KADAR HEYECANLANMIYORUM"

Nişanlısına destek olan milli sporcu Zeynep ise "Ben kendi maçımda bu kadar heyecanlanmıyorum. Çok güzel bir emek var ortada tebrik ediyorum. Kerem'in maçında çok daha fazla heyecanlanıyorum. Sanki ikimiz de minderde mücadele ediyor gibi oluyor." şeklinde görüş belirtti.