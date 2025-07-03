Kuzey Tunçelli, art arda 3. kez Avrupa şampiyonu

Slovakya’nın Samorin şehrinde düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda erkekler 1500 metre serbestte finale yükselen milli yüzücü Kuzey Tunçelli, 14:45.05'lik derecesiyle bu mesafede üst üste 3. kez Avrupa şampiyonu olarak önemli bir başarıya imza attı.

ALTIN MADALYANIN SAHİBİ OLMUŞTU

Rekortmen sporcu daha önce Belgrad’daki Su Sporları Avrupa Şampiyonası (1500 metre serbest / 14:55.64) ve Litvanya’nın Vilnius kentinin ev sahipliğindeki Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası’nda (1500 metre serbest / 14:41.89 / Dünya Gençler, Avrupa Gençler, Şampiyona, 17-18-19+ yaş Türkiye rekorları) altın madalyanın sahibi olmuştu.