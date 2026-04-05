Mert Efe Kılıçer, Akdeniz Oyunları'nda "kürsü heyecanı" istiyor

Küçük yaşlarda cimnastik sporuna başlayan 22 yaşındaki Mert Efe Kılıçer, barfikste Avrupa ikinciliği ve paralel barda Avrupa üçüncülüğünün ardından katıldığı turnuvalarda finallere kalarak dikkati çekmeye devam ediyor.

Mert Efe, mart ayındaki DTB Pokal Stuttgart Takım Challenge Artistik Cimnastik Yarışması'nda 14 bin 200 puanla altın madalya kazanarak spor kariyerine yeni bir başarı ekledi.

Şampiyonun ardından kendisine yeni bir hedef koyan genç sporcu, yurda döner dönmez ağustos ayında İtalya'da yapılacak, ilk kez büyükler kategorisinde yarışacağı 20. Akdeniz Oyunları'nda kürsü görmek için çalışmalarına başladı.

Mert Efe Kılıçer, Hırvatistan'da gerçekleşecek Artistik Avrupa Şampiyonası'nda da madalya için ter dökecek.

"HEDEFİMİ GERÇEKLEŞTİRDİM"

Mert Efe Kılıçer, AA muhabirine 3 yıldır büyükler kategorisinde yarıştığını, birçok turnuvada final gördüğünü söyledi.

Almanya'dan istediğini alarak dönmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Kılıçer, şöyle konuştu:

Hedefimi gerçekleştirdim. Önümüzde Akdeniz Oyunları ve Avrupa şampiyonası var. Bizim için önemli bir yıl. Daha sonrasında dünya şampiyonası olacak. Bu yıla güzel başladım. Avrupa ve Akdeniz Oyunları'nda da hedefim aynı şekilde kürsüde bitirmek. Şu an çok iyi ilerliyoruz. Güzel bir konumdayım. Şu an hedeflediğimiz doğrultuda her şey iyi ilerliyor. Son yarışma kazanmış olduğum puan da Avrupa şampiyonasında madalya alabilecek bir puan. Avrupa seviyesinde şu an iyi bir noktadayım.

"MADALYAYI BEN GETİRMEK İSTİYORUM"

Kılıçer, asıl hedefinin olimpiyatlar olduğunu vurgulayarak, "2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda Ferhat Arıcan abinin olimpiyat üçüncülüğünden sonraki ilk madalyayı ben getirmek istiyorum." dedi.

"GENÇ BİR EKİBİMİZ VAR"

Artistik Cimnastik Erkekler Milli Takım Teknik Direktörü Yılmaz Göktekin de her yarışmanın ardından performans değerlendirmesi yaptıklarını ifade etti.

Türk sporcuların dünya standartlarında sporcular olduğunu dile getiren Göktekin, "Katıldıkları her yarışmada final hatta madalyaya en yakın sporcular arasında yer alıyorlar. Mert Efe genç bir sporcu. Ferhat, İbrahim, Ahmet ve Adem'den sonra gelen genç bir ekibimiz var." ifadelerini kullandı.