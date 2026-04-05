Kasım Süleymani'nin ABD'de ikamet eden akrabaları gözaltına alındı

Orta Doğu'daki savaşın etkileri bütün dünyaya yansıdı.

ABD ile İsrail'in İran'a saldırı başlatarak bölgeyi yangın yerine çevirmesi bütün dünyanın sorunu haline geldi.

İran misilleme olarak Hürmüz Boğazı'nı kapatma kararı alırken bu hamle petrol fiyatlarının ciddi oranda artmasına neden oldu.

Barış konusunda belirsizlikler devam ederken ABD'den dikkat çeken bir hamle geldi.

HEDEFTE KASIM SÜLEYMANİ'NİN AKRABALARI VAR

ABD Dışişleri Bakanlığı, İran Devrim Muhafızları’nın eski komutanı Kasım Süleymani’nin yeğeni Hamideh Soleimani Afshar ile kızının gözaltına alındığını ve Yeşil Kartı’nın iptal edildiğini duyurdu.

Söz konusu karara ilişkin ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'dan bir açıklama geldi.

"SINIR DIŞI EDİLMEK ÜZERE GÖZALTINA ALINDILAR"

Ülkelerinin Amerika karşıtı terör destekçilerine ev sahipliği yapmayacağını ifade eden Marco Rubio, "Amerika Birleşik Devletleri'nde lüks içinde yaşayan ve oturma iznine sahip Soleimani Afshar'ın daimi oturma izni iptal edildi ve kendisi ile kızı sınır dışı edilmeleri için gözaltına alındı.

Afşar, İranlı Tümgeneral Kasım Süleymani'nin yeğenidir. Aynı zamanda İran rejiminin açık sözlü bir destekçisidir; Amerikalılara yönelik saldırıları kutlamış ve ülkemizi "Büyük Şeytan" olarak nitelendirmiştir." dedi.

'BABAMLA BİR ALAKAM KALMADI' DEDİ

Süleymani’nin kızı Narjes Soleimani, bu iddiaları yalanlayarak gözaltına alınan kişilerin babasıyla 'hiçbir bağlantısı olmadığını' söylerken ABD’nin yalan uydurduğunu öne sürdü.

BAKANLIKTAN 'SAHTELİK' SUÇLAMASI

ABD İç Güvenlik Bakanlığı’na (DHS) göre Hamideh Soleimani Afshar, 2015’te turist vizesiyle ABD’ye girdi, 2019’da sığınma hakkı aldı ve 2021’de green card sahibi oldu.

Bakanlık, 2025’te vatandaşlık başvurusu sırasında Afshar’ın green card aldıktan sonra dört kez İran’a gittiğinin ortaya çıktığını ve bunun sığınma beyanlarının 'sahte' olduğunu gösterdiğini savundu.

KASIM SÜLEYMANİ'NİN ÖLÜMÜ

İran Devrim Muhafızları’nın Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, 3 Ocak 2020’de ABD’nin Bağdat Havalimanı’na düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybetti.

Saldırıda Süleymani’nin yanı sıra Iraklı milis liderler de yaşamını yitirdi.

Ölümü, Orta Doğu’da gerilimi artırarak İran-ABD ilişkilerinde büyük bir krize yol açtı.

ABD, saldırıyı 'terör tehdidine karşı önleyici tedbir' olarak savundu.