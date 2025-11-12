Merve Dinçel Kavurat: Sadece dua ederim

Milli tekvandocu Merve Dinçel Kavurat, Paris 2024 Olimpiyatları'ndan madalyasız dönmesi sonrası üst üste ikinci dünya şampiyonluğunu kazanmasını "gün doğumu"na benzetti.

Çin'in Wuxi kentinde düzenlenen 2025 Dünya Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya elde eden Merve Dinçel Kavurat, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

"OLİMPİK SIKLETİMİ DEĞİŞTİRDİM"

2023'te 49, bu yıl ise 53 kiloda dünya şampiyonu olan milli tekvandocu, sıklet değiştirmesiyle ilgili soruya, "Paris 2024 Olimpiyatları'na 49 kiloda katıldım. Olimpiyatlardan sonra olimpik sıkletimi değiştirdim. Olimpik sıklet olarak bizde 49 ve 57 kilo var, aslında 53 kilo ara sıklet. 53 kiloda puanı toplayıp Los Angeles 2028 Olimpiyatları'na 57 kiloda katılmayı hedefliyorum. Yavaş yavaş kilo alıyorum, bir anda 49'dan 57 kiloya çıkmıyorum. Olimpiyat senesi yaklaştığında 57 kiloda yarışmak istiyorum. Yaklaşık 10 senedir 49 kiloda yarışıyorum, bu da kilo verme sürecimi zorlaştırıyor. Bu nedenle olimpik sıkletimi değiştirdim." yanıtını verdi.

"O GÜNEŞ İLLA BİR ŞEKİLDE DOĞACAK"

Merve, ikinci dünya şampiyonluğunun ardından yaşadığı duygu patlaması hakkında şunları söyledi:

Aslında Paris 2024 Olimpiyatları'ndan sonra tamamen sporcu kimliğimle 'dibi' görmüştüm. Ama kendimi hep şu şekilde motive ettim; her gecenin bir sabahı olacak, o güneş illa bir şekilde doğacak. Senin güneşin ne zaman doğacak? Senin için önemli olan o. Olimpiyattan sonra yapabileceğim en büyük adım yeniden dünya şampiyonu olmaktı. Gerçekten bu madalya için çok çalıştım. Özellikle olimpiyatta madalya kaybı yaşadıktan sonra bu madalya için ekstra çalışmak zorunda kaldım. Çünkü gerçekten başarılı bir sporcu olduğumu biliyorum. Yeniden ayağa kalkmak sadece benim elimdeydi. Bunun için çok fazla çalışıp, çabalayıp ve maç anında sakinliğimi korumam gerektiğini bildiğim için kazandıktan sonra gelen bir duygu yoğunluğu vardı. Bu da ekranlara yansıdı.

"ADIM ADIM İLERLEMEYİ ÖĞRENDİM"

Bundan sonraki hedeflerine ilişkin de konuşan Merve Dinçel Kavurat, "Paris 2024 Olimpiyatları'ndan sonra adım adım ilerlemeyi öğrendim. Nasıl olimpiyatlardan sonra 'Yeniden dünya şampiyonu olacağım' dediysem, şimdi yeniden Avrupa şampiyonu olmak istiyorum. Olimpiyatlardan önce 2027'de tekrar Dünya Şampiyonası var. Tekrar dünya şampiyon olmak istiyorum. Bu sefer olimpiyattan önce fire vermeden üst üste Avrupa ve dünya şampiyonu olmak istiyorum. Ardından olimpiyat şampiyonu da olup kariyerime devam etmeyi amaçlıyorum." ifadelerini kullandı.

"ONLAR, BENİM EN BÜYÜK ŞANSLARIMDAN BİRİ"

Sporcu bir aileden gelen ve kendisi gibi tekvandocu Ferhat Can Kavurat ile evli olan Merve, "Kendi ailemden çok eşimin ailesi tamamen tekvandocu. Biz, eşimle 15 yaşında tanıştık. Ben evlerine 18 yaşında girdim, şu an 25 yaşındayım. Eşimin kendisi, babası, ağabeyi hep beraber tekvandonun içindelerdi. Ben kadın bir sporcuyum, onlar erkek. Onların beni geliştirmesi, benim için çok daha iyi, yararlı oldu. Bana çok şey kattılar, çok şey öğrettiler. Biliyorsunuz, tekvando bir güç sporu. Onlar, benim en büyük şanslarımdan biri." şeklinde görüş belirtti.

"HAYATIM TAMAMEN TEKVANDO"

Serbest zamanını nasıl değerlendirdiğine ilişkin soru üzerine Merve, "Hayatım tamamen tekvando. Yani dışarıda bir şey yapıyor muyum? Açıkçası serbest zamanım yok. Günde bazen çift, bazen tek antrenmanımız oluyor. Eşim tekvandocu, ben tekvandocuyum. Ayrıca bir spor salonumuz var. Salonu eşim işletiyor. Onun yoğunluğu derken, tüm hayatım tekvando." diye konuştu.

"SADECE DUA EDERİM"

Karşılaşma öncesi bir toteminin bulunmadığını dile getiren milli sporcu, "Sadece dua ederim. Hazırımdır. Antrenörümle konuşurum ve müsabakaya çıkarım." diyerek sözlerini tamamladı.