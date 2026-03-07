Erzurumspor FK, Manisa FK'ya fark attı

1. Lig’in 29. hafta mücadelesinde Erzurumspor FK, sahasında Manisa FK ile karşı karşıya geldi.

Ev sahibi ekip mücadeleyi 8-1 kazanarak haftanın en farklı skorlarından birine imza attı.

8 GOLLÜ TARİHİ GALİBİYET

Erzurumspor FK'nın gollerini 4, 8 ve 20. dakikalarda Eren Tozlu, 28. dakikada Rodriguez, 45+1’de Sefa Akgün, 75. dakikada Sylla, 83. dakikada Fernando Andrade ve 89. dakikada Adem Eren Kabak kaydetti.

Manisa FK’nın tek golü ise 73. dakikada Lindseth’ten geldi.

ÜST ÜSTE 12. GALİBİYET

Bu sonuçla Erzurumspor FK ligde üst üste 12. galibiyetini elde ederek puanını 63’e yükseltti. Manisa FK ise 40 puanda kaldı.

SIRADAKİ MAÇLARI

Ligin bir sonraki haftasında lider Erzurumspor FK deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşacak. Manisa FK ise sahasında Sarıyer’i konuk edecek.