Avrupa Pool Bilardo Şampiyonası'nda Ferdi Özdemir, altın madalyanın sahibi oldu. Büyük erkekler kategorisinde yarışan Erdem Özelçi ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Yayınlama Tarihi: 05.10.2025 09:21
Milli bilardocular, biri altın 2 madalya kazandı

Milli bilardocular, Hollanda'da düzenlenen Avrupa Pool Bilardo Şampiyonası'nda 1 altın, 1 bronz madalya kazandı.

Türkiye Bilardo Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Assen kentinde düzenlenen organizasyonda büyük erkekler 10 top disiplininde mücadele eden Ferdi Özdemir, finalde Finlandiyalı rakibi Valtteri Virtanen'i 7-5 yenerek Avrupa şampiyonu oldu.

ERDEM, BRONZ MADALYA ALDI

Büyük erkekler kategorisinde yarışan Erdem Özelçi ise bronz madalya kazanarak Avrupa üçüncüsü olarak organizasyonu tamamladı.

